Stefan vraagt zijn vriendin ten huwelijk met gigantisch zandkunstwerk op het strand

In het Verenigd Koninkrijk vroeg Stefan Cahill zijn vriendin, Heidi Mason, ten huwelijk op een wel erg originele manier. De man trommelde een plaatselijke kunstenaar op om een zandsculptuur te maken van maar liefst 85 meter. “Ik had veel overtuigingskracht nodig om Heidi tot daar te krijgen op zo een winderige dag. Ze had absoluut geen idee van wat er ging gebeuren”, vertelt Stefan. Eenmaal aangekomen keek het koppel toe hoe kunstenaar Simon Beck de woorden ‘Will you marry me, Heidi?’ tevoorschijn toverde in het zand. “Wij komen al jaren naar dit strand dat een speciaal plekje heeft in ons hart”, vertelt Heidi. “Ik ben absoluut sprakeloos. Het was zo mooi om te zien.” Uiteindelijk zei Heidi ‘ja’ op de grote vraag.