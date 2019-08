Tessa Wullaert is al vroeg in vorm: Red Flame schiet Manchester City naar zege in topoefenmatch

De vrouwenploeg van Manchester City is in de VS ter voorbereiding op het nieuwe seizoen in de FA Women's National League, waar het deze keer wel de titel wil pakken. Tessa Wullaert en haar ploegmaats speelden zondagnacht een oefenpartij tegen de Spaanse topclub Atlético Madrid. De Citizens wonnen met 3-2 dankzij een winning goal van de Red Flame in de absolute slotfase.

De goal van Wullaert: