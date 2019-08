EQ steeds belangrijker in ogen van werkgevers

Emotionele intelligentie, ook wel het EQ genoemd, wint aan belang op de werkvloer. Bijna 6 op de 10 managers verantwoordelijk voor de aanwervingen binnen hun bedrijf, geeft aan dat het EQ even belangrijk of zelfs belangrijker is dan het IQ van kandidaat-werknemers. Dat blijkt uit onderzoek van rekruteringsspecialist Robert Half onder 200 Belgische CIO’s, 200 Belgische CFO’s, 300 Belgische senior managers met aanwervingsbevoegdheid en meer dan 23.000 medewerkers wereldwijd, waaronder 1.000 Belgen.

In een tijd waar we steeds meer aandacht hebben voor artificiële intelligentie is EQ een van de enige zaken wat de mens nog onderscheidt van de computer. Het belang van emotionele intelligentie is dan ook niet te onderschatten: een hoog EQ bevordert de samenwerking en bevordert de synergie binnen het team.

EQ belangrijk voor je carrière

Emotionele intelligentie omvat het vermogen om emoties bewust waar te nemen, te beheersen en ze doeltreffend uit te drukken. Het EQ heeft dus een duidelijke invloed op soft skills, zoals leiderschapsvermogen en communicatieve vaardigheden, die steeds belangrijker worden in het professionele leven. Dertig procent van de ondervraagde hiring managers geeft aan dat het vinden van personeel met goede communicatieve vaardigheden de komende drie jaar een uitdaging wordt op het vlak van talent management.

“Een hoog EQ is belangrijk in elke stap van je carrière, omdat het draait om het vermogen om relaties te onderhouden en je in anderen in te leven", aldus Bart Goossens, Associate Director bij Robert Half.

EQ peilen in rekruteringsproces

74% van de bevraagde hiring managers geeft aan dat ze een hoog EQ belangrijk of heel belangrijk vinden bij hun werknemers. Zo geven ze aan een betere samenwerking, grotere motivatie en moreel en beter leiderschap te ondervinden bij hun werknemers met hoge emotionele intelligentie. Het is dus belangrijk om vanaf het aanwervingsproces al rekening te houden met het verwachtte EQ van de kandidaat.

Bart Goossens, Associate Director bij Robert Half: “Wij bevragen het EQ van kandidaten in al onze interviews, op basis van competence based interviewvragen: we vragen naar bepaalde situaties en de reactie die de kandidaat in bepaalde situaties heeft. Verder kunnen referenties en persoonlijkheidstesten ook heel wat meer vertellen over het EQ van een kandidaat.”

