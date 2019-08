Vader zat zwaargewond naast neergestoken dochter, nu blijkt hij de moordenaar te zijn

De dood van een jonge vrouw uit Australië heeft een nieuwe wending gekregen. Haar vader, die vorige maand zwaargewond naast zijn dode dochter werd aangetroffen, pleit nu zelf schuldig voor moord.

Vorige maand trof de politie van Adelaide het levenloze lichaam van de 20-jarige Sabrina Lekaj aan in een Mercedes, geparkeerd op een boogscheut van haar woning. Naast haar in de wagen: haar zwaargewonde vader Petrit Lekaj (49).

De man, die vooral verwondingen aan de maagstreek had, werd in allerijl opgenomen in het ziekenhuis en de politie startte meteen een onderzoek.

Al snel ontdekten de politie dat de vader geen tweede slachtoffer, maar de dader was. Hij had zijn dochter, een studente geneeskunde, om het leven gebracht met meerdere messteken. Iets wat de 49-jarige man nu ook bekend heeft. Hij pleitte maandag schuldig voor de rechtbank.

Het motief van de moord is nog niet duidelijk. Sabrina’s beste vriendin, Kat Valstar (21), vertelde wel al aan News.com dat Sabrina schrik had dat ze ruzie zou krijgen met haar vader nadat ze bij Kat was blijven slapen na een avondje uit. “Ze was bang dat hij tegen haar zou schreeuwen als ze thuis zou komen.”

Op sociale media regende het rouwberichten voor Sabrina, onder meer van goede vriendin Jana Fandi. “Ik kan niet geloven dat ik dit moet schrijven. Mijn mooie Sabrina. Een ongelooflijk getalenteerde pianiste, een bolleboos op school en de koningin van zwarte humor. Je zit voor altijd in onze harten.”