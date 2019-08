Twintiger opgepakt na ongeval met vluchtmisdrijf in Dilbeek

Dilbeek / Asse / Brussel -

Een 26-jarige man uit Asse die vrijdag een voetganger had aangereden in Dilbeek en er nadien vandoor was gegaan, is opgepakt. Dat melden RingTV en Bruzz en het nieuws wordt bevestigd door het parket Halle-Vilvoorde. De twintiger werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter en die heeft hem na verhoor vrijgelaten, aldus het parket.