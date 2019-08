Peeters: “Of ik kandidaat ben om eurocommissaris te worden? Niet slim om daarop te antwoorden”

Europees parlementslid Kris Peeters (CD&V) benadrukte in De Ochtend op Radio 1 dat het belangrijk is om een snel een commissaris aan te duiden. Of hij zelf geïnteresseerd is in de job, wilde hij niet zeggen.

Wil België ook in de Europese Commissie van Ursula von der Leyen een landgenoot hebben die over belangrijke bevoegdheden beschikt, dan moet die commissaris snel worden aangeduid, aldus Peeters.

De Europese landen die nog een nieuwe commissaris moeten voordragen, hebben daarvoor de tijd tot maandag 26 augustus. Het is dan aan Commissievoorzitter Von der Leyen om de portefeuilles te verdelen.

Gevaar

België hoort bij de laatste vijf landen die nog een commissaris moeten aanduiden, waardoor het “gevaar op kleinere bevoegdheden” zeker bestaat, zei Peeters. “Het is belangrijk dat we dat tijdig doen, om bevoegdheden te hebben die het verschil kunnen maken.”

Wie moet of kan volgens Peeters die nieuwe commissaris worden? “Er doen heel wat namen de ronde, maar de belangrijkste uitdaging is dat het iemand met de nodige competenties is, die veel dingen kan realiseren voor Europa, maar ook voor België.” Of hij zelf kandidaat is, zei Peeters niet. “Uit ervaring weet ik dat het onverstandig is om je daar publiek over uit te drukken.”

Een van de pistes die circuleert, is dat huidige commissaris Marianne Thyssen, een partijgenote van Peeters, een tweede mandaat krijgt. Peeters: “Ik denk dat zij heel duidelijk de beslissing heeft genomen om haar politieke carrière af te sluiten, de rest moet u aan haar vragen.” Eind vorige maand zei Thyssen nog dat ze alleen maar over een verlengd verblijf in het Berlaymontgebouw wil nadenken als er een concrete vraag komt.

Hoe dan ook ligt het initiatief om een commissaris aan te duiden bij ontslagnemend premier Charles Michel. Peeters gaat ervan uit dat hij ook buiten de regering steun zoekt voor een kandidaat.

“Geen business as usual”

Peeters reageerde ook op de interne evaluatie van zijn partijgenoten die afgelopen weekend in uitlekte. Hij beklemtoont dat het rapport “nog niet gefinaliseerd is” en betreurt het lek, maar toont zich bereid om er lessen uit te trekken. “Het is belangrijk dat we dat rapport au sérieux nemen, dat we ermee aan de slag gaan, en ervoor zorgen dat CD&V opnieuw een sterk elan krijgt.”

Als vicepremier en één van de boegbeelden in de campagne draagt ook hij een verantwoordelijkheid voor de uitslag, aldus nog Peeters. “Ik zal rekening houden met de analyse die ze maken. Maar het is belangrijk dat dat we op een positieve manier naar de toekomst kijken. Het zal geen business as usual worden.”