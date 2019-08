Eden Hazard in dubbelportret met broer Thorgan: "Natuurlijk hopen we EURO 2020 te winnen"

Eden Hazard ligt momenteel in de lappenmand bij Real Madrid, dat zonder de topaankoop toch makkelijk won van Celta de Vigo afgelopen weekend. Thorgan Hazard is wel fit en hielp Borussia Dortmund aan een simpele 5-1-zege tegen Augsburg. Tijdens hun laatste uitje bij de Rode Duivels gaven de broertjes een interview voor het UEFA-portret "Brothers in arms". Met een korte vooruitblik op het EK van volgend jaar.

De reportage:

LEES OOK. Opvallend: mogelijke truitjes van Rode Duivels voor EK 2020 gelekt