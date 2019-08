Opvallend beeld: muisjes vormen een polonaise

Paul Decuypere ui Heist-aan-Zee kreeg begin deze zomer een opmerkelijk spektakel te zien. Toen hij zijn composthoop keerde om die te luchten zag hij een polonaise van huisspitsmuizen. Volgens Natuurpunt is dit wellicht de eerste keer dat het fenomeen gefotografeerd werd.

Toen Paul begin deze zomer zijn composthoop wilde omwoelen, kwam er opeens een huisspitsmuis tevoorschijn. Even later kreeg hij een opvallend schouwspel te zien. In het zog van het volwassen dier volgde een lang snoer van jonge muizen. Dat de diertjes een polonaise vormen, is al langer bekend, schrijft Natuurpunt op hun website. Maar het fenomeen wordt maar zelden waargenomen. “Het komt voornamelijk voor tijdens de vroege ontwikkelingsfase van de jongen. Ze volgen hun moeder in een rij, waarbij elke jonge muis zich vastbijt in de staarttip of de staartbasis van de voorganger”, klinkt het.

Er bestaan meerdere verklaringen voor zo’n karavaan. Het zou een manier zijn om de jongen aan te moedigen hun omgeving te verkennen, maar het zou ook een techniek kunnen zijn om roofdieren af te schrikken. Door zo’n karavaan te vormen, lijken ze namelijk erg op een slang. Al wordt het waarschijnlijk ook gebruikt om de jongen snel en efficiënt te verplaatsen. Vergelijk het met kleuters die hand in hand van de speelplaats naar de klas worden gebracht.