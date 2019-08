Belgische schipper spot “drenkeling” halverwege tussen Frankrijk en Engeland: man met geïmproviseerde boei is spoorloos

Een Belgische schipper heeft alarm geslagen voor een “drenkeling” in de Noordzee. Kilometers voor de kust van Duinkerke, al over halfweg tussen Frankrijk en Engeland, werd een man al zwemmend gespot. De man, die een geïmproviseerde boei bij zich had, is voorlopig spoorloos.

De Belgische schipper zag zondag rond 15 uur iemand in het water, ongeveer 22 kilometer ten noordwesten van Duinkerke. Het was een man met een geïmproviseerde boei die richting Engeland zwom, zo meldt de maritieme prefectuur van Het Kanaal en de Noordzee maandag. Die kon niet meer details geven over de vermiste persoon.

Er werd meermaals geprobeerd om de man aan boord van de Belgische zeilboot te hijsen, maar zonder succes. De schipper zette zijn tocht voort en sloeg alarm eenmaal hij terug in de haven van Duinkerke was, rond 20.30 uur.

Het regionale reddingscentrum van Gris-Nez heeft vervolgens het noodsignaal ‘mayday relay’ uitgezonden naar alle boten in de buurt, een helikopter van de Franse marine de lucht ingestuurd en een kano van de reddingsdienst van Duinkerke erop uitgezonden. Om 22.40 uur zijn ook twee boten uit Oostende vertrokken om de persoon te zoeken, maar ook dat bleef zonder resultaat. Om 0.30 uur is de zoekactie stopgezet.

Op de vraag of het om een migrant zou kunnen gaan die Het Kanaal wilde oversteken, wil de prefectuur niet ingaan. De maritiem gendarmerie heeft een onderzoek ingesteld.