Het (nog) onbekende toptalent: de 16-jarige metronoom die PSG sterretjes deed zien en in de pocket van Nike zit

Elk week speelt zich ergens in Europa wel een jonge speler in de kijker. Om de instroom aan voetbaltalenten niet te missen, proberen we bij Sportwereld wekelijks één U23-speler uit te lichten die zich liet opmerken. Vandaag: Eduardo Camavinga, de 16-jarige parel van Stade Rennes.

Een klein schokje in de Ligue 1 afgelopen zondag: PSG dat onderuit ging op het veld van Rennes. Edinson Cavani had de titelverdedigers uit Parijs nog op voorsprong gezet, maar dankzij doelpunten van M’Baye Niang en Romain del Castillo trokken ‘Les Rennais’ verrassend aan het langste eind.

Zes op zes voor de nummer tien van vorig seizoen, die vorige week ook al verrassend ging winnen op het veld van Montpellier. In het midden van het vroege succes staat een 16-jarige middenvelder: Eduardo Camavinga, een jeugdproduct van de club uit Bretagne.

Eduardo Camavinga Vs PSG



16 years old... pic.twitter.com/eV2VtTlJr9 — BNS Comps (@BnsComps) August 18, 2019

De geboren Angolees zat een beetje verdoken onder zijn haar, maar Camavinga was tegen PSG misschien wel de beste man op het veld. Zestig keer raakte hij de bal, 98 procent (40 op 41) van zijn passes kwamen aan, waarvan drie op drie lange ballen en een assist voor de goal van Del Castillo. Ook won de linkspoot drie tackles en dwong hij liefst zes overtredingen af van sterren zoals Marco Verratti en Marquinhos.

16 - Eduardo Camavinga (16 years & 9 months) is the youngest player to deliver an assist in Ligue 1 since Opta analyze the competition (2006/07). Diamond. pic.twitter.com/Xdcpymv20I — OptaJean (@OptaJean) August 18, 2019

“Zeer intelligent”

“Hij speelde, net als de hele ploeg, een zeer interessante wedstrijd”, zei trainer Julien Stephan na afloop. “We spreken constant met hem. Eduardo is zeer intelligent, iemand die zichzelf in vraag durft stellen en de juiste vragen weet te stellen.”

Arsenal en natuurlijk PSG zelf zouden al naar de 16-jarige middenvelder geïnformeerd hebben. Camavinga maakte in december 2018 zijn debuut in de Ligue 1, amper één maand na zijn zestiende verjaardag. Bij de club die ook spelers als Sylvain Wiltord, Yoann Gourcuff, Yann M’Vila, Ousmane Dembele en Ismaïla Sarr voortbracht.

“Dit is geen verrassing voor ons”, aldus ploegmaat Clément Grenier. “We ontdekten hem vorig jaar al bij ons op training. Eduardo is nog een heel jonge speler, maar hij speelt al zeer volwassen. Hij is erg getalenteerd, technisch sterk, fysiek en bovenal een goede luisteraar.”

Foto: Photo News

Nike

Intussen stromen de aanbiedingen binnen voor de jongen die in 2002 in het dorpje Miconje geboren werd. Nike Football kwam vliegenvlug met een voorstel op de proppen en heeft Camavinga al in de portefeuille zitten. De polyvalante middenvelder presenteert zich op zijn sociale media-kanalen namelijk als een “Nike Athlète”.