Lokale helden zien hoe rolstoelgebruiker in het water valt en twijfelen geen seconde

In Saint Thomas, een deel van de Maagdeneilanden, heeft een reddingactie van enkele lokale helden het leven van een vrouw in een rolstoel gered. De dame was een passagier van een cruiseschip dat eerder aanmeerde op het eiland. Ze reed met een familielid over het dok toen ze plots de controle over haar rolstoel verloor en in het water belandde. Twee mannen die werken als dansers op het eiland, hoorden de vrouw roepen en twijfelden geen seconde om in het water te springen.

Eén van de helden, Randall Donovan, zag de vrouw in het water spartelen en sprong meteen het water in. Daar wist hij haar te bevrijden uit haar rolstoel. “Ik wou voorkomen dat de vrouw door haar rolstoel naar de bodem van de zee werd gesleurd.”, vertelt de heldhaftige Donovan. Niet veel later sprong ook zijn vriend Kashief Hamilton overboord toen Randall aangaf dat hij hulp nodig had om de vrouw verder te kunnen dragen.

Door de dappere actie van de twee helden en de hulp van omstaanders wist het drietal veilig op het droge te komen. Daar stonden de hulpdiensten al te wachten om de vrouw en haar redders op te vangen. Niemand geraakte gewond en de twee lokale inwoners werden onthaald met een applaus van de omstaanders.

