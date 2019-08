Geen operaties in Ieperse Jan Ypermanziekenhuis door IT-problemen

Ieper - Het IT-systeem van het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper ligt plat. Dat meldt de dienst Noodplanning van de provincie West-Vlaanderen maandag. Geplande ingrepen gaan voorlopig niet door.

Via sociale media meldt de dienst Noodplanning dat het ziekenhuis niet bereikbaar is via telefoon of mail. Daardoor is er voorlopig geen ziekenwagenvervoer mogelijk. Ook geplande ingrepen gaan niet door.

Patiënten die op eigen kracht naar het ziekenhuis komen, worden doorverwezen naar omliggende ziekenhuizen.

Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd of wanneer het probleem zal worden opgelost.