Mannen doen vrachtwagen crashen en roven lading Apple-toestellen leeg

Mechelen - Voor de correctionele rechtbank van Mechelen zijn maandag vier mannen verschenen die zich moesten verantwoorden voor een overval op een vrachtwagen vol computermateriaal. Ze worden beschuldigd van diefstal met geweld, met wapenvertoon en gijzeling. Begin januari lieten ze de vrachtwagen opzettelijke crashen, sloten de chauffeur op en roofden zijn lading leeg. Het ging om Apple-toestellen ter waarde van zo’n 60.000 euro. Het parket vraagt 36 maanden effectief voor de vier.

De mannen zouden op 3 januari een vrachtwagen opzettelijk hebben doen crashen op de R6 ter hoogte van de Heisbroekweg in Sint-Katelijne-Waver. Ze lokten de chauffeur naar hun bestelwagen om de ongevalsaangifte in te vullen, maar sloten hem op en roofden de volledige lading leeg. De truckchauffeur kon later de politie verwittigen en door telefonieonderzoek konden de vier geïdentificeerd worden. Ze werden aangetroffen in Sint-Jans-Molenbeek.

De drie mannen ontkennen elke betrokkenheid. Nochtans worden zij verantwoordelijk geacht voor het opzettelijk veroorzaken van het verkeersongeval, het leegroven van de lading en het bedreigen en opsluiten van de chauffeur. De vierde man geeft zijn betrokkenheid wel toe maar zegt dat alleen hij verantwoordelijk is voor de feiten. Hij ontkent wel geweld te hebben gebruikt.

Het parket vraagt een celstraf van 36 maanden en een boete van 4.000 euro voor het viertal, de rechtbank spreekt zich over het dossier uit op 28 augustus.