Zoektocht naar twee speleologen die vastzitten in Polen

Meer dan twintig hulpverleners waren maandag druk in de weer om de twee Poolse speleologen te bevrijden die vastzitten, nadat ze door plots opstijgend water omsingeld werden in een kloof in het Tatrasgebergte. Dat meldt de privézender TVN24.

De laatste keer dat hun stemmen gehoord werden vanuit de kloof in Wielka Sniezna was vorige zaterdag om 02.00 uur ‘s nachts. De reddingsoperatie startte zaterdag in de late namiddag. Vier andere leden waren erin geslaagd om weer boven te geraken. Zij hadden alarm geslagen.

De hulpverleners gebruikten al explosieven om zich een weg te banen naar de plaats waar de anderen, tientallen meters dieper, vastzaten, aldus Jan Krzysztof, leider van de reddingsoperatie. Hij denkt dat de operatie nog enkele dagen kan duren. Voor de twee speleologen ontstaat het risico op onderkoeling. Het is in de kloof maar 3 tot 4 graden warm. Het wordt dus een race tegen de tijd om de twee te bevrijden.

Naast Poolse zijn ook Slovaakse reddingswerkers, brandweerlieden en hulpdiensten van de mijnindustrie ter plaatse gekomen.