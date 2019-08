Philippe Clement riskeert schorsing tijdens Brugse derby

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maandag een speeldag schorsing gevorderd tegen Philippe Clement. De trainer van Club Brugge nam tijdens en na de thuiswedstrijd tegen Eupen (0-0) de arbitrage zwaar op de korrel. Clement riskeert ook 1.000 euro boete.

LEES OOK.Scoreloos gelijkspel, maar had Club Brugge voor deze duwfout geen strafschop moeten krijgen?

Bij Club Brugge was men niet te spreken over de prestaties van scheidsrechter Bram Van Driessche en zijn team. Vooral de niet-gefloten strafschop na een duwfout op Ruud Vormer in de tweede helft botste op onbegrip. Vormer en Hans Vanaken kregen elk nog een gele kaart, omdat ze het Eupens tijdsrekken aan de kaak stelden. Een ziedende Clement stak na het laatste fluitsignaal een sarcastisch duimpje op richting de vierde official en trok nadien fel van leer tegen ref Van Driessche. “Ik stel me vragen bij de manier waarop deze wedstrijd geleid is. Dit is niet goed voor het spelletje”, zei Clement op de persconferentie na afloop scherp.

De scheidsrechter nam notitie van de woedereactie van Clement en schreef er ook over in zijn wedstrijdverslag. Op basis daarvan gaat bondsprocureur Kris Wagner over tot vervolging van de Brugse coach. Voor het bondsparket moeten de “ongepaste uitlatingen” van Clement gestraft worden met een speeldag schorsing en 1.000 euro boete.

Club Brugge en Clement gaan niet akkoord met het strafvoorstel. Hij gaat zich verdedigen voor de Geschillencommissie. zit Een eventuele schorsing gaat ten vroegste in op 10 september, aangezien de spoedprocedure niet van kracht is. De coach van blauw-zwart kan dus ten vroegste de Brugse derby tegen Cercle Brugge (14 september) missen.

LEES OOK. Eupen pakt punt in Jan Breydel: Club Brugge toont zijn zwakke plek