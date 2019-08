Duitse soapacteur (44) en vrouw overleden na zwaar auto-ongeluk

In Duitsland is een bekende Duitse tv-acteur op 44-jarige leeftijd overleden door een ernstig auto-ongeluk. Het ongeluk gebeurde vrijdag, maandag maakt Gala bekend dat de betreffende auto geleend was van goede vrienden, die naar verluidt in shock zijn.

Ingo Kantorek is een van de hoofdrolspelers van de populaire dagelijkse soapserie Köln 50667 die sinds 2013 op RTL2 wordt uitgezonden in Duitsland. Zijn dood komt dan ook als een schok voor de makers en mede-acteurs van de serie, die op Facebook hun medeleven betuigen. Ook duizenden kijkers hebben hun verdriet uitgesproken.

Het was Ingo’s vrouw Susana die in de nacht van donderdag op vrijdag de geleende Mercedes bestuurde. Zij reed vrijdag rond 1.45 uur de snelweg A8 af op een strook naar een parkeerplaats, maar raakte om nog onverklaarbare reden een betonnen afzetting. Vervolgens schoof de auto terug en raakte daarbij een oplegger van een vrachtwagen. Geen van beide inzittenden overleefde het ongeluk niet. Er zijn geen aanwijzingen dat de vrachtwagen die zij geraakt hebben, verkeerd geparkeerd zou staan, laat de politie weten. Momenteel onderzoeken zij of de oorzaak van het ongeval ligt in een te hoge snelheid of doordat Susana mogelijk kort in slaap gevallen kan zijn. De twee zouden op de terugweg zijn geweest van een vakantie in Italië.

Foto: ISOPIX

Foto: ISOPIX

De Mercedes blijkt geleend van een autobedrijf waarvan de eigenaar goed bevriend was met het stel. “We zijn allemaal gechoqueerd. Ingo en zijn vrouw waren goede vrienden van mij, ze wilden de auto kopen.”