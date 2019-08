Dieven maken “tientallen miljoenen” buit bij flamboyante Aldi-weduwe

Babette Albrecht (57), de flamboyante weduwe van gewezen Aldi Nord-eigenaar Berthold Albrecht, heeft het voorbije weekend dieven over de vloer gekregen. Die zouden er met tientallen miljoenen euro’s aan juwelen en cash vandoor zijn gegaan.

Volgens Spiegel Online hebben onbekende daders afgelopen weekend ingebroken in twee villa’s in de chique wijk Bredeney in het Duitse Essen. In een van die villa’s woont Babette Albrecht, de steenrijke erfgename van Berthold Albrecht. De waarde van de buit zou in de”dubbelcijferige miljoenen” lopen.

Babette trouwde in 1985 met de discountmagnaat, maar leeft sinds diens overlijden in 2012 in onmin met de familie. De Albrechts, wier gezamenlijk vermogen op zo’n 34 miljard euro wordt geschat, houden van discretie. En dat laatste is niet bepaald het sterke punt van Babette, die om de haverklap in de roddelpers en op televisie opduikt. Tot groot ongenoegen van de rest van de familie.

