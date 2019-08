Hoe het schandaal rond Jeffrey Epstein de Britse prins Andrew opnieuw in nauwe schoentjes brengt

De Britse prins Andrew raakt steeds meer verstikt in het schandaal rond de New Yorkse kindermisbruiker en miljardair Jeffrey Epstein. Andrew blijkt Epstein en een jeugdige vriendin uitgenodigd te hebben op het Schotse kasteel Balmoral terwijl zijn moeder Elizabeth aanwezig was. Daarnaast blijkt Andrew in 2010 Epstein bezocht te hebben in zijn New Yorkse villa. Het bezoek aan dat ‘Huis der Verschrikkingen’ volgde twee jaar nadat Epstein veroordeeld was vanwege pedofiele activiteiten.