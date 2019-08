Twee transfers voor Cercle Brugge op één dag

Cercle Brugge heeft met Bologna een akkoord gevonden om middenvelder Godfred Donsah een seizoen te lenen. Dat heeft de puntenloze hekkensluiter uit de Jupiler Pro League maandag laten weten. In de deal is een aankoopoptie opgenomen.

De 23-jarige Ghanees deed de voorbije jaren heel wat ervaring op in Italië. Hij brak door bij Cagliari, en verhuisde nadien naar Bologna. In totaal heeft de middenvelder 89 wedstrijden op de teller in de Serie A.

?? ?? De ervaren Godfred Donsah wordt voor één seizoen gehuurd, inclusief aankoopoptie! #levecercle



?? https://t.co/zYa2FNqMUR pic.twitter.com/Za0S4aSALO — Cercle Brugge (@cercleofficial) August 19, 2019

Later maandag bevestigde Cercle ook de (definitieve) transfer van Alimami Gory. De 22-jarige aanvaller komt over van Le Havre in de Franse tweede klasse en ondertekent een contract voor vier seizoenen. In 81 wedstrijden in het shirt van het team uit de Franse havenstad vond Gory tijdens de afgelopen vier jaar in totaal 16 keer de weg naar doel.

Cercle zal de ervaring van het tweetal kunnen gebruiken, want de vereniging miste de seizoensstart compleet met nul punten uit vier duels. Zaterdag verloor Cercle nog met 3-1 bij KV Mechelen. Komend weekend zakt Waasland-Beveren naar het Jan Breydelstadion af voor een ware kelderkraker. De Leeuwen staan net boven de West-Vlamingen met een punt.