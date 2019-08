Wandelaar (27) slaat alarm en wordt na negen dagen dood teruggevonden: familie woedend over zoekoperatie

Een 27-jarige Fransman kwam tijdens bergwandeling in Italië ten val en brak beide benen. Hij kon gelukkig nog zelf de hulpdiensten bellen. Alleen wist hij niet precies waar hij was, dus moesten hulpdiensten hem zoeken. Negen dagen later werd hij eindelijk gevonden, maar het was te laat: Simon Gautier was overleden.

Zijn levenloze lichaam werd aangetroffen op de bodem van een ravijn in de gemeente Belvedere di Ciolandre, zo’n 130 kilometer ten zuidoosten van Napels, nadat een reddingswerker met een verrekijker zijn rugzak had opgemerkt. De Italiaanse politie heeft het overlijden van de Fransman bevestigd.

Eerder hadden de reddingsdiensten via Twitter laten weten dat 35 brandweermensen voor de achtste dag op rij deelnamen aan de speuractie naar de jongeman, die op 8 augustus de hulpdiensten alarmeerde na een val van een rots. Tijdens die zoektocht werden ook drones, een helikopter, speleologen en andere experts ingezet.

Foto: EPA-EFE

Te laat

Maar dat was niet voldoende. Eerder hekelde de moeder van het slachtoffer al dat er te weinig middelen werden ingezet om haar zoon snel terug te vinden. En daar sluit zijn hele familie zich nu bij aan. Ze vinden dat de hulpdiensten te laat in actie schoten. Zo werd pas 48 uur na het telefoontje van Simon een eerste helikopter uitgestuurd. Maar de autoriteiten zeggen dat ze vanaf het moment dat de Fransman om hulp vroeg, de operatie in gang zette door zijn gsm-signaal te lokaliseren.

Volgens Franse media verbleef Gautier al zo’n twee jaar in Rome, waar hij zijn thesis voor het vak kunstgeschiedenis schreef. Zijn vrienden waren tot nu toe hoopvol gebleven op een goede afloop en wezen erop dat de jongeman goed bevoorraad was.