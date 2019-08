FIFA maakt tien genomineerden voor Puskas Award bekend: Messi, Zlatan of één van de drie vrouwen?

De Wereldvoetbalbond FIFA heeft maandag de tien kanshebbers bekendgemaakt voor de Puskas Award, een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan de maker van het mooiste doelpunt dat in een seizoen gemaakt is. Lionel Messi (FC Barcelona) en Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy) zijn de bekendste genomineerden. Messi werd al twee maal tweede in de verkiezing, in 2011 en 2015. Ibrahimovic won de trofee al eens in 2013.