In South Carolina ontstnapte Romulus McNeill op het nippertje aan een blikseminslag. De man wandelde in de regen met zijn paraplu toen de bliksem voor zijn voeten insloeg. Later postte hij zijn belevenis op Facebook, waarna het filmpje in een mum van tijd viraal ging. De leerkracht uit South Carolina heeft nu de toepasselijk bijnaam ‘The Lightning Man’ gekregen.