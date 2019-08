Brussel - Op campus Solbosch van de Franstalige l’Université Libre de Bruxelles is maandag het levenloze lichaam van een vrouw aangetroffen. Dat bevestigt het parket van Brussel.

Het lichaam van de jonge vrouw is maandag rond de middag gevonden op de campus het ULB. De wetsdokter en het labo zijn ter plaatse.

Er is nog geen informatie over de identiteit van de persoon, de doodsoorzaak of de omstandigheden waarin ze werd gevonden.