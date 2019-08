Urenlange file op E17 richting Gent door gekantelde vrachtwagen

Waasmunster / Lokeren -

Op de E17 van Antwerpen naar Gent is maandagmiddag een vrachtwagen met veevoeder gekanteld tussen Kalken en Waasmunster, waarbij de chauffeur gewond raakte. Door het ongeval is er grote verkeershinder ontstaan, met een ellenlange file als gevolg. De vrachtwagen moet worden getakeld, dus zal de rijweg een tijdlang afgesloten worden. De oorzaak is voorlopig onbekend. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt een alternatieve route via de E34 aan voor personen die richting Gent of de kust willen rijden.