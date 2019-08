Tot 25 maanden cel gevorderd voor aanval op ex-gemeenteraadslid: “We dachten dat we een pedofiel in elkaar timmerden”

Blankenberge - De vermeende opdrachtgever van de strafexpeditie tegen de Blankenbergse ex-politicus Tanguy Veys riskeert 25 maanden cel. Voor de overige beklaagden eist het OM tot twee jaar cel. “We dachten dat we een pedofiel in elkaar timmerden.”

Op 2 februari werd het Blankenbergse ex-gemeenteraadslid Tanguy Veys (46) in Ardooie door drie mannen bont en blauw gemept voor de woning van de nieuwe partner van zijn ex. De voormalige Vlaams Belanger kwam er op dat moment zijn zoon ophalen. Na de afranseling namen de daders zijn gsm en portefeuille af.

Volgens de speurders was het de nieuwe partner, R.V., die aan een van de personeelsleden van zijn bewakingsfirma gevraagd had om Veys een stevig lesje te leren. Die portier - tevens een profbokser - schakelde op zijn beurt een notoire Izegemse vechtersbaas in. Het was uiteindelijk de Izegemnaar die samen met twee jongelui uit Roeselare de klus klaarde. Voor 250 euro.

Het openbaar ministerie vroeg maandag in de Brugse strafrechtbank 25 maanden cel voor R.V., die zelf zijn handen in onschuld waste. Volgens zijn advocaat Kris Vincke handelde de portier op eigen houtje en wou die zo punten scoren bij zijn baas. “Mijn cliënt had bij hem wel eens zijn beklag gedaan over het slachtoffer”, pleitte Vincke. “Maar hij gaf zeker nooit opdracht voor de feiten. Daar is ook geen enkel bewijs voor. Waarom zou hij hem in godsnaam voor zijn eigen deur in elkaar laten slaan? Terwijl zijn eigen bewakingscamera’s de feiten registreerden nota bene.”

Volgens Vincke had de portier een paar maanden voor de feiten zélf een aanvaring met Veys. “Maar die woordenwisseling kon onmogelijk de aanleiding geweest zijn voor de feiten”, stelde Thomas Vandemeulebroucke, de advocaat van de portier. “Mijn cliënt werd door zijn baas wijsgemaakt dat meneer Veys pedofiele praktijken pleegde met zijn zoontjes. In zijn ogen was het slachtoffer dan ook de baarlijke duivel. Bovendien was hij door zijn baas een betere job beloofd. Maar nu heeft hij uiteraard enorm veel spijt. Mijn cliënt werkt al heel zijn leven als portier in het uitgangsmilieu en heeft nog steeds een blanco strafblad. Hopelijk kan een opschorting volstaan.”

Het openbaar ministerie vroeg een straf met uitstel voor de portier. Voor twee van de drie uitvoerders vroeg hij twee jaar cel. Voor de derde achttien maanden cel. Ook de uitvoerders wezen R.V. aan als de opdrachtgever. “Wij dachten dat we een pedofiel in elkaar timmerden”, klonk het.

Veys, die al vele jaren in een vechtscheiding verwikkeld zit met zijn ex-vrouw, stelde zich maandag burgerlijke partij in de zaak en vroeg een totale schadevergoeding van 7.600 euro. “Ik was tot juni werkonbekwaam en ben nog steeds in behandeling voor de letsels aan mijn schouder”, stelde hij. Veys gaf het parket een pluim voor het onderzoek in de zaak. Tegelijkertijd haalde hij ook uit naar het gerecht. “Ik diende destijds meerdere klacht in wegens laster en eerroof vanwege de nieuwe partner van mijn ex. Had men toen ingegrepen zou het zover niet gekomen zijn.”

De uitspraak volgt op 30 augustus.