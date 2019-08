Veilingmeester blundert tijdens historische Porscheveiling:“Verstonden jullie 70 miljoen? Ik zei nochtans 17 miljoen”

Een Nederlandse veilingmeester blijkt de hoofdrol te hebben gespeeld bij de mislukte veiling van een tachtig jaar oude Porsche. Onder leiding van ’chief auctioneer’ Maarten ten Holder leek de prijs van de auto op te lopen tot boven de $70 miljoen, toen de Nederlander die prijs ineens corrigeerde. „Het zal aan mijn accent liggen, maar het moet $17 miljoen zijn.”

Na die ingreep klonk er gejoel in de zaal en trokken bieders massaal aan de handrem. Na de verwarring en het gedoe hadden ze er geen zin meer in. De minimale verkoopprijs van $18 miljoen voor de Type 64 uit 1939 werd daardoor zelfs niet gehaald, en de verkoop ging dus niet door. Een enorme flop voor veilinghuis Sotheby’s, dat verwacht had de wagen voor zeker $20 miljoen af te hameren.

Ten Holder, geboren in Nijmegen, heeft in zijn carrière veel veilingen wel tot een goed einde gebracht. Zo hanteerde hij onder meer de hamer bij de verkoop van het schilderij De Schreeuw van Edvard Munch voor $120 miljoen, destijds een record. Ook autoverkopen zijn hem niet vreemd: in 2005 veilde de Nederlander een Ferrari.

Sotheby’s zelf wil niemand de schuld geven van de mislukte veiling – niet Ten Holder, en ook niet de medewerker die de biedingen in het computersysteem moest invoeren en daarbij de veilingmeester verkeerd heeft verstaan. „Niemand is hier expres in de fout gegaan, het is eerder een ongelukkig misverstand, dat groter werd door het enthousiasme in de zaal”, laat een woordvoerder weten. Het veilinghuis gaat proberen de Porsche alsnog te verkopen.

De Nederlandse veilingmeester is “voor zaken in het Midden-Oosten” en dus niet bereikbaar voor commentaar.