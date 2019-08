Oostende verhoogt taks voor toeristen

Oostende - Toeristen die in Oostende overnachten, zullen vanaf 2020 0,83 euro meer betalen per nacht. Die extra inkomsten uit de Oostendse verblijfsbelasting of ‘city tax’ wil de stad investeren in meer toeristische evenementen buiten het hoogseizoen.

“Toerisme is een belangrijke economische motor voor onze stad”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld). “Dankzij het invoeren van de city tax werd in het verleden met succes extra ingezet op de winterperiode. Hierdoor is Oostende een stad geworden van alle seizoenen. Deze nieuwe middelen moeten ervoor zorgen dat we deze tendens nog kunnen versterken.”

De verhoging van de city tax gebeurt in samenspraak met HoReCa Middenkust en de Oostende hotels. Zij willen dat de inkomsten van de belasting volledig gebruikt worden voor toeristische promotie tijdens de kalmere maanden buiten het traditionele hoogseizoen.

“De extra inkomsten gaan naar Toerisme Oostende vzw, maar wij kunnen ook mee beslissen over wat er met dat geld gebeurt en dat is vrij uitzonderlijk”, vertelt Bart Boelens van HoReCa Middenkust. “Ook de seizoensverbreding kunnen we enkel toejuichen.”

De verhoging komt neer op drie euro inclusief btw, en ook dat is volgens Boelens best handig voor hoteliers. Volgens Peter Craeymeersch, algemeen directeur van Toerisme Oostende, zal de ingreep leiden tot meer verblijfstoerisme in het laagseizoen.