België informeert naar organisatie WK vrouwenvoetbal: “Maar 2023 is te vroeg”

De Belgische voetbalbond heeft bij wereldvoetbalbond FIFA geïnformeerd naar de voorwaarden voor de organisatie van het WK vrouwenvoetbal. Dat leidde ertoe dat de FIFA maandag zelfs bekendmaakte dat België tot de geïnteresseerden behoort om de volgende wereldbeker (in 2023) te organiseren. ”Maar als we ons ooit kandidaat stellen, is het voor een later toernooi. 2023 valt veel te vroeg”, reageerde woordvoerder Stefan Van Loock bij nieuwsagentschap Belga.

In april meldde de FIFA dat negen landen zich hadden aangemeld om de organisatie op zich te nemen. De inschrijftermijn werd nog even verlengd nadat de FIFA vorige maand had besloten het deelnemersveld van het WK uit te breiden van 24 naar 32 landen. Maandag bracht de wereldvoetbalbond naar buiten dat ook België zich gemeld had met interesse, maar dat blijkt voorbarig.

“Het klopt dat we aan de FIFA info hebben gevraagd over het bidbook en over wat er allemaal bij een organisatie komt kijken”, verklaarde Van Loock. “Maar dat was vrijblijvend en helemaal niet gericht op het toernooi in 2023.”

Voorlopig blijven dus negen landen azen op de organisatie van het volgende WK. Vier daarvan komen uit Zuid-Amerika: Argentinië, Bolivia, Brazilië en Colombia. De overige geïnteresseerden zijn Australië, Japan, Zuid-Korea (mogelijk samen met Noord-Korea), Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika.

De geïnteresseerden hebben tot 2 september om hun kandidatuur te officialiseren, waarna ze tot 13 december hebben om hun bidbook in te dienen. In mei volgend jaar zal de FIFA beslissen welk land de eindronde in de wacht sleept.

Afgelopen zomer vond het WK in Frankrijk plaatst. De Verenigde Staten trokken toen aan het langste eind.