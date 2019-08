Lotus maakt speculoos niet meer alleen in Oost-Vlaanderen, maar ook in Verenigde Staten

De gekende Lotus-speculoos wordt niet langer alleen in het Oost-Vlaamse Lembeke geproduceerd. Sinds begin augustus is immers de gloednieuwe Amerikaanse speculoosfabriek van koekjesbakker Lotus Bakeries operationeel. “De eerste ‘US made’ Biscoff (de Amerikaanse merknaam, red.) zal binnenkort in de Amerikaanse winkel liggen”, zo kondigde Lotus maandag aan, bij de publicatie van zijn halfjaarresultaten.

De Amerikaanse speculoosfabriek staat in Mebane, in de oostelijke deelstaat North Carolina. De fabriek bevat twee productielijnen. Er wordt momenteel in twee ploegen gewerkt, de bedoeling is tegen eind dit jaar naar een drieploegensysteem te evolueren. De Verenigde Staten zijn al enkele jaren het grootste speculoosland voor Lotus Bakeries.

Het op de Brusselse beurs genoteerde bedrijf boekte in de eerste zes maanden van dit jaar een omzet van 298 miljoen euro, meer dan 30 miljoen of ruim 11 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Een derde van de toename heeft te maken met de overname van Kiddylicious, een Britse producent van voedzame tussendoortjes die vorig jaar nog niet in de cijfers werd opgenomen. De belangrijkste interne groei kwam van de speculoosproducten (Lotus Biscoff), zegt het bedrijf. Die omvatten de speculooskoekjes en -pasta, en er wordt nu ook internationaal ingezet op ijsjes met speculoos.

Het recurrente bedrijfsresultaat (rebit) ging ruim 7 procent hoger tot 51,2 miljoen euro. De nettowinst steeg met bijna 6 procent tot 36,2 miljoen euro.