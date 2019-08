Belgische baron bouwde iconisch paleis waar “satanische” rituelen plaatsvonden: nu wordt het gebouw in ere hersteld

Een indrukwekkend paleis van de steenrijke Belgische industrieel Édouard Empain zal in november opnieuw de deuren openen voor het grote publiek. Al twee jaar werkt Egypte hard om het gebouw te restaureren. En daar hebben de archeologen een goede reden voor: het Baron Empain Paleis is niet alleen een architectonisch meesterwerk, het staat ook bekend om enkele sinistere rituelen...

Édouard Empain werd in 1852 in Sint-Pieters-Woluwe geboren. De ingenieur en ondernemer richtte talloze bedrijven op en was ook in de elektriciteitssector actief. Hij verwierf internationale bekendheid door de metro van Parijs te ontwerpen, maar de Belg trok ook de wereld rond en woonde onder andere in India en Egypte.

Aan de rand van hoofdstad Caïro, begon Empain aan zijn meest prestigieuze project: de buitenwijk Heliopolis. De bouw van de wijk begon in 1904, toen de eerste steen van het indrukwekkende paleis werd gelegd. In 1911 was het Baron Empain Paleis een feit. De Belgische baron overleed in 1929, maar reisde in 1930 nog een allerlaatste keer naar “zijn” Heliopolis zodat zijn kist een plaats kon krijgen in de crypte van de basiliek.

In 1957 verkochten zijn nazaten het paleis, waarna het in verschillende handen terechtkwam en stilaan verloederde. Maar eind jaren negentig kreeg het gebouw een nieuwe reputatie: sinistere rituelen vonden plaats in het bouwwerk, die omstaanders “satanisch” durfden noemen.

Eén ding is zeker: de faam van het gebouw maakte het paleis het restaureren waard. Nu zal het gebouw opnieuw in ere worden hersteld, wanneer het in november opnieuw te bezoeken is door het publiek.

