Chauffeur die voetganger op R4 dodelijk aanreed, was onvermijdbaar

Zelzate - De vrachtwagenbestuurder die maandagmorgen een man aanreed op de R4 in het Oost-Vlaamse Zelzate, kon de aanrijding niet vermijden. Dat blijkt uit de vaststellingen van een verkeersdeskundige, meldt het Oost-Vlaamse parket.

Het ongeval gebeurde rond 5 uur in de richting van Nederland. De 29-jarige man werd vermoedelijk eerst aangereden door een vrachtwagen en daarna overreden door een tweede truck. Het slachtoffer overleefde het ongeval niet. Hij probeerde de rijweg over te steken op een plaats zonder verkeerslichten, maar het is niet duidelijk waarom hij dat deed. De aanrijding was onvermijdbaar voor de bestuurder van de eerste vrachtwagen.