Vertegenwoordigers moskee Al Ihsaan naar Leuvense gemeenteraadscommissies over intrekking van erkenning

Leuven - De Leuvense moskee Al Ihsaan stuurt dinsdagavond twee vertegenwoordigers naar de gezamenlijke vergadering van de Leuvense gemeenteraadscommissies voor veiligheid, erediensten en diversiteit, die zich buigen over het advies van de stad naar aanleiding van de procedure die Vlaams minister-president Liesbeth Homans gestart is voor intrekking van de erkenning van de moskee.

Omdat de stad 60 dagen tijd heeft om een advies uit te brengen, is het aan de gemeenteraad van 26 augustus om een beslissing te nemen. De gemeenteraadscommissies zullen dinsdag het ontwerp-advies bespreken. Rik Daems, die de commissie veiligheid voorzit, had daarom aan de moskee Al Ihsaan gevraagd op deze raadscommissie aanwezig te zijn om vragen te beantwoorden. “Er zal een vertegenwoordiger van de geestelijke en wereldlijke activiteiten van de moskee present zijn”, aldus Daems.

Homans maakte op 26 juli bekend dat ze de procedure tot intrekking van de erkenning opstart. Volgens de minister wordt de moskee “gelinkt aan onderwijsactiviteiten van een salafistische vereniging die mogelijk een risico vormt op de verspreiding van extremisme”. Daarnaast is volgens Homans de hulpiman, die eind 2017 door de Moslimexecutieve geschorst werd wegens uitspraken over het slaan van vrouwen door hun echtgenoot, sinds december 2018 opnieuw actief in de moskee.

