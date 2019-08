Heisa over zwartgeschminkt model in Afrikaans kostuum van Bol.com: “Dit is heel ongepast”

Bol.com ligt onder vuur omdat het een ‘Jungle & Afrika’-kostuum aanbiedt, gedragen door een blank model dat zwart is geschminkt. Op de website krijgt het negatieve commentaren, en ook auteur en opiniemaker Dalilla Hermans is misnoegd. “Dit is heel ongepast.”

“Hey, zijn jullie je ervan bewust dat jullie racistische verkleedkleding verkopen met witte mensen in blackface als bijbehorende foto? Dit is anno 2019 echt heel ongepast en ik hoop dat jullie deze items snel zullen verwijderen.” Dat stuurde auteur en opiniemaker Dalilla Hermans via Facebook naar Bol.com. De reactie van Bol? “We begrijpen de controverse rondom dit onderwerp. Voorlopig weren we dit nog niet uit ons assortiment, mede omdat het (nog) niet volgens de wet verboden is. We vinden het niet aan ons om te bepalen wat goed en fout is en om te selecteren binnen ons assortiment. En kunnen dit ook niet opdringen aan onze partner. Maar we waarderen je feedback hierover.”

Hermans was zo ontzet dat ze de reactie deelde op haar Facebookpagina. “Ik ga hier niets over schrijven of verder over meedelen, want alles is al tot vervelens toe gezegd en uitgelegd, maar ik dacht: ik laat het hier achter. P.s.: De mensen die geneigd gaan zijn hierover te roepen “FoCuS U Op EcHt RaCiSmE” en “WaAr MaKeN jUlLiE jE dRuK iN” zijn vaak dezelfde mensen die al drie dagen over de benaming van een vlag, gedragen door jongens die flessen urine naar meisjes gooien, aan het brullen zijn.”

Ze is trouwens niet de enige die er aanstoot aan neemt. Ook op de website krijgt het kostuum negatieve commentaren. “Dit is zo racistisch, niet te verstaan dat jullie dit aanbieden.” Of: “Verschrikkelijk onrespectvol en zo karikaturaal! Belachelijk!” en “Blackface = no”.

En wie het wel vijf sterren geeft, reageert dit: “Ik gebruik dit kostuum dagelijks om de buurtkinderen uit mijn tuin te houden. Zodra ze mij zien rennen ze onmiddellijk weg, zeer effectief!”