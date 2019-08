Juventus-coach Maurizio Sarri geveld door longontsteking

Maurizio Sarri heeft een longontsteking opgelopen. Landskampioen Juventus bevestigde het nieuws over zijn coach maandagavond op de clubwebsite.

Sarri kreeg vorige week last van griepverschijnselen, waardoor hij verstek moest geven voor de trainingen van de Oude Dame. Maandagnamiddag onderging hij bijkomende tests en daarbij kwam aan het licht dat de 60-jarige Italiaan een longontsteking heeft. Volgens Juventus wordt “een specifieke therapie” voorgeschreven om de ziekte te behandelen. “De coach heeft de club groen licht gegeven om over zijn gezondheid te communiceren”, luidt het nog.

Sarri ondertekende in juni een contract voor drie jaar in Turijn. Vorig seizoen was hij aan de slag bij Chelsea, waar hij aan de zijde van Eden Hazard de Europa League won. Daarvoor trainde Sarri het Napoli van Dries Mertens.