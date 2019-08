Doorgewinterde duiker met verstomming geslagen wanneer dit reusachtige wezen uit de diepte opdoemt

Een man die al meer dan twintig jaar de oceanen verkent in zijn duikpak, werd zaterdag met verstomming geslagen voor de kust van het Indonesische eiland Bali. Hij en zijn partner waren van plan hun duik te beëindigen, toen ze plots iets gigantisch zagen opdoemen uit de duisternis. “Ik had slechts nog zo’n tien minuten lucht over”, aldus Fred Tan Chee Wei Lael. “Maar ik wilde toch een kijkje nemen.” Een goede keuze, want de duiker maakte meteen een unieke ervaring mee toen hij de twee en een halve meter maanvis van dichtbij zag. “Dit is de eerste keer in twintig jaar dat ik een mola mola zie.”