Plotse storm verpest ‘filmnacht onder de sterren’

Een stadje in de Amerikaanse staat Colorado wilde uitpakken met een spetterende ‘filmnacht onder de sterren’ tijdens een openluchtbioscoop. Toen de locatie werd klaargestoomd voor de filmnacht, liep het grondig mis. Een plotse storm gooide roet in het eten en blies luchtmatrassen en -kussens die het de bioscoopganger gemakkelijk moesten maken, de lucht in.