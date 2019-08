Fabrizio post eerste foto van zoon: “Ik ben een trotse papa en verstop dat niet meer”

Fabrizio Tzinaridis (26) heeft op Instagram voor het eerst een foto gepost van zijn zoon. In dat bericht wil hij ook de “waarheid” over zijn kind te vertellen. “Ik was er niet altijd voor hem, maar ik probeer nu wel een goede vader te zijn.”

Foto: Instagram

“Het heeft nog lang geduurd maar uiteindelijk gaan de roddels dan toch de ronde zonder het hele verhaal. Die ga ik hier nu ook niet volledig neerschrijven. Beknopt”, zo begint hij de tekst onder de foto. “Yes deze kleine, superknappe jongeman is inderdaad mijn zoontje. En het zal ook niet lang duren voor ik ergens gespot word met deze kleine man. Dus voor er nog meer verhalen verzonnen worden, wil ik even in samenspraak met de moeder laten weten: ik was er inderdaad niet altijd voor hem. De media-aandacht die mijn eerste deelname aan Temptation met zich meebracht en het runnen van mijn tattoo shop zorgde voor een hele hoop stress, angst om vooroordelen en tijdgebrek. Verkeerde prioriteiten stellen was een probleem.”

“En ik kan ook eerlijk toegeven dat ik bang was om papa te worden.. Geen excuus om niet naar je kind om te kijken, maar ik probeer nu wel, ondanks de schijnwerpers, om gewoon wel een goede vader te zijn. Ik heb het lang genoeg geprobeerd maar ik weet ook dat ik de identiteit niet voor altijd geheim kan houden. Tot die tijd vraag ik wel om deze te respecteren voor degene die het wel weten.. alsook om de moeder haar privacy te gunnen. Maar eerlijk is eerlijk.. Ik ben een trotse papa en ga dat niet meer onder stoelen of banken steken. Thanks for understanding.”

Na zijn deelname aan Temptation Island VIPS raakte al bekend dat hij een zoon heeft. “Maar ik wil dat ventje uit de aandacht houden”, zei hij toen nog. “Zijn mama denkt er ook zo over. Dat ik een onverantwoorde vader zou zijn, is regelrechte flauwekul. Ik heb fouten gemaakt, maar ik ga de gevolgen niet uit de weg.”

bekijk ook

Betere tijden voor ‘Temptation’-koppel: Fabrizio vraagt Pommeline ten huwelijk