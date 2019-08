Zo ziet ’s werelds grootste fietsenrek eruit

Studentenstad Utrecht heeft voortaan ’s werelds grootste fietsenstalling. In het gebouw, dichtbij het belangrijkste treinstation van de stad, kunnen over drie verdiepingen maar liefst 12.500 fietsen worden geparkeerd.

Utrecht stoot zo de Japanse stad Tokio van de troon, die een fietsenstalling met 10.000 plaatsen heeft. Elektronische borden geven aan waar er nog plaatsen vrij zijn. De stalling is 24 uur per dag open. Het eerste etmaal is gratis, daarna betaal je per 24 uur 1,25 euro. Ondanks de enorme afmetingen gingen gisteren al meteen stemmen op om nog fietsenstallingen bij te bouwen in Utrecht. Verwacht wordt immers dat de komende jaren nog veel meer Nederlanders op de fiets springen.

Foto: BELGAIMAGE

