Net op moment dat N-VA subsidies wil terugschroeven, groeit wachtlijst voor sociale woning fors

Terwijl N-VA de schaar wil zetten in de subsidies voor de bouw van nieuwe sociale woningen, wachten intussen al 153.910 kandidaat-huurders op zo’n woning. 28 procent meer dan vijf jaar geleden. Om maar te zeggen: over die passage in de informateursnota van Bart De Wever zal nog een duchtig woordje onderhandeld moeten worden.