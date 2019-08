Dat er geen leeftijd staat op bewegen, bewijst Eliane Meganck uit Sint-Niklaas. Vrijdag viert ze haar 90ste verjaardag met een dansfeest. Ze trakteert haar gasten op een wals, een tango en een groot dessertbuffet. “En zachte hapjes, dat is gemakkelijk voor de tanden.”

Een kast vol bonte jurkjes, een nieuwe auto voor de deur en acht uur dansen per week. Niets in het leven van Eliane verraadt haar rijpe leeftijd. Of toch: het dansfeest dat ze al maanden aan het plannen ...