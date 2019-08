Liever geld doneren voor offer in het buitenland dan hier verdoofd te slachten

Tijdens het Offerfeest zijn dit jaar de helft minder dieren geslacht in de slachtplaatsen in Vlaanderen dan een jaar eerder. Sinds het totaalverbod op onverdoofd slachten, dat sinds 1 januari van kracht is, kiezen veel moslims ervoor om in de plaats daarvan geld te schenken om in een ander land een dier te laten slachten. “Verdoofd slachten moet volgens de regels gebeuren. Omdat moslims daar geen garanties over hebben, doen ze het op die manier.”