Charleroi gaat niet akkoord met het uitstellen van de wedstrijd tegen Club Brugge komend weekend. De Carolo’s roepen organisatorische en sportieve redenen in.

Met het belang van het Belgisch voetbal in het achterhoofd betreuren we het voorbehoud van Charleroi. We willen de club van – nota bene – bondsvoorzitter Mehdi Bayat echter ook niet met pek en veren bedekken ...