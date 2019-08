Primeur voor Club Brugge: eerste Europese wedstrijd met VAR

In zijn 312de Europese wedstrijd maakt Club Brugge vanavond een primeur mee. Voor het eerst zal een videoscheidsrechter aanwezig zijn.

De UEFA besliste vorig jaar om de VAR vroegtijdig in te voeren vanaf de knock-outfase van de Champions League. Omdat Club toen doorging in de Europa League, kon het daar nog niet van profiteren.

Ook in de vorige ronde tegen Dinamo Kiev had de UEFA nog niet in een VAR voorzien. Die had zich nochtans kunnen buigen over enkele opmerkelijke fasen, zoals de rode kaart voor Percy Tau. De Zuid-Afrikaan is vanavond geschorst.

Een vurige minnaar van de VAR is de UEFA nog niet. In de Europa League wordt alleen de finale met een videoscheidsrechter afgewerkt.