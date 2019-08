Daarom wil Charleroi dat topper tegen Club Brugge ondanks de belangen voor het Belgische voetbal toch doorgaat

Antwerp-AA Gent van zondag uitstellen was logisch. Beide clubs zouden dan tegen elkaar spelen en hun tegenstanders – AZ en Rijeka – spelen dit weekend ook niet. Maar Charleroi voelt zich geflikt als zijn duel van zaterdag tegen Club Brugge ook wordt uitgesteld.

De Karolo’s overwegen naar de Geschillencommissie te stappen en hebben al hun argumenten klaar. Natuurlijk treffen ze Club liever nadat die een zware Europese wedstrijd in de benen hebben. Eupen bewees vrijdag al dat je de Bruggelingen dan punten kan afsnoepen. Maar in het Stade de Pays roepen ze ook organisatorische redenen in. Zo’n topduel op zaterdagavond 18 uur lokt veel volk en heel veel eters. Het is al laat om die nog allemaal te annuleren en als de wedstrijd straks verplaatst wordt naar een koude woensdag- of donderdagavond in 2020, riskeert Charleroi veel te verliezen.

“Waarom moet Charleroi het slachtoffer zijn?”, fulmineert manager Mehdi Bayat. “Wij steunen onze clubs in Europa, maar we gaan niet akkoord met dit principe. Stel dat wij eind augustus nog een speler verkopen. Die kunnen we dan later niet meer gebruiken tegen Brugge. Het stoort me ook dat niemand onze toestemming heeft gevraagd en dat we met onze rug tegen de muur worden gezet. We kregen dit ook te horen even voor onze wedstrijd tegen Zulte Waregem, die we ook al op een maandag (gisteren, nvdr.) moesten afwerken. Dat verstoorde onze voorbereiding en daarom maken we nu ruzie.”

Charleroi begrijpt ook niet waarom Club extra rust nodig heeft. Tussen de duels zitten twee keer vier recuperatiedagen en de Oostenrijkse tegenstander Linz speelt dit weekend ook. “Wij hebben niets gevraagd’, gaf Club-trainer Philippe Clement toe. “Maar het gebeurt ook elders in Europa en het is zeker geen nadeel. We zijn solidair met Gent en Antwerp.”

Zo solidair zelfs dat Club wil dat Antwerp-Gent zondag gewoon doorgaat als straks blijkt dat het zelf toch moet spelen tegen Charleroi. “We handelen in het belang van ons voetbal”, zegt kalendermanager Nils Van Brantegem. “Dit gaat om de Europese coëfficiënt, die ons land vijf jaar meedraagt. Voor het eerst stootte één van onze clubs door naar de barrages van de Champions League. Maar je kunt nooit voor iedereen goed doen.”

Wanneer Charleroi-Club dan zou worden gespeeld, hangt ook af van al dan niet kwalificatie van blauw-zwart. Antwerp-Gent verhuist al zeker naar donderdag 21 november tijdens een interlandbreak. Dan zijn die twee clubs ook benadeeld, want sommige internationals riskeren dan nog niet terug te zijn.