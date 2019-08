Volgens onze Anderlecht-watcher Jürgen Geril heeft paars-wit al iemand in huis die de ploeg kan geven wat het nodig heeft

Anderlecht speelt nu vier topmatchen tegen RC Genk, Standard, Antwerp en Club Brugge. Na de 2 op 12 kan paars-wit best wat agressiviteit gebruikten. Adrien Trebel (28) kan dat zeker in het elftal injecteren, maar de Fransman zit door zijn hoge salaris in de B-kern. Mag/kan Kompany hem weer opvissen?