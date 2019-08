Meisje komt vast te zitten in wasmachine tijdens zoeken naar water

De Brusselse brandweer heeft in Schaarbeek een meisje van 9 moeten bevrijden dat klem was komen te zitten in de trommel van de wasmachine van haar mama. “Ik wou voelen of er nog water in de trommel zat”, gaf het meisje als uitleg voor de benarde situatie waarin zij zichzelf gewerkt had. Omdat de wasmachine zich in een piepkleine bergruimte van het appartement bevond, klauterde zij achterwaarts door de deur van de trommel. Maar toen haar benen in het toestel staken, raakte zij er niet meer op eigen krachten uit.

De brandweermannen smeerden haar benen in met afwasmiddel en konden haar zo uit het de wasmachine trekken. Het meisje kwam er uiteindelijk met de schrik van af, stelde een dokter ter plekke vast.(rdb, yb)