Een strategisch interessante ijsklomp

Enkele weetjes over Groenland: met een oppervlakte van bijna 2,2 miljoen vierkante kilometer is het 70 keer groter dan België en officieel het grootste eiland ter wereld. Maar, tegenvaller, het land ligt voor 80 procent onder een dikke ijslaag. Veel groen is er op Groenland dus niet te bespeuren.

Het is onder meer door de ijslaag – en vooral het feit dat die de afgelopen jaren énorm is gesmolten – dat Trump het idee kreeg om het eiland te kopen. De vastgoedmagnaat beseft als geen ander dat zeldzame grondstoffen het nieuwe goud worden, en onder het Groenlandse ijs zitten enorme reserves aan kostbare en zeldzame mineralen.

Nu de ijslaag smelt, zijn die grondstoffen aan een aanvaardbare prijs naar boven te halen. En die opportuniteit wil Trump niet aan zich laten voorbijgaan. De laatste jaren zag de VS met lede ogen aan hoe China – door overal ter wereld gebieden en mijnen op te kopen – steeds meer grondstoffen in handen kreeg.

“Compleet zot”

Trump zei gisteren na zijn golfuitje dat het kopen van Groenland “ook strategisch interessant is”. De laatste jaren toonde Rusland een grote interesse in het Noordpoolgebied en alles wat daarrond ligt, waarbij de Russische marine vaak in de zeeën errond wordt gespot. Door Groenland te kopen – waar vandaag trouwens al een belangrijke Amerikaanse legerbasis ligt – kan het Amerikaanse leger nog meer invloed uitoefenen in de regio.

Maar dan moet Trump natuurlijk de Deense en Groenlandse regering – Groenland heeft zelfbestuur, maar hangt op het vlak van defensie af van Denemarken – zover krijgen om het eiland te verkopen. En dat lijkt niet realistisch. Zowel de Deense als Groenlandse regering heeft het over een “absurd idee”. Groenland is niet te koop. De buitenlandexpert van de grootste Deense partij verwoordde het wat minder diplomatisch: “Als Trump echt denkt dat hij Groenland kan kopen, is dat meteen het grootste bewijs dat hij compleet zot is.”

1.000 miljard dollar

Decennia geleden gebeurde het vaker dat landen gebieden opkochten, aan bewoners werd niks gevraagd. Vandaag “neigt het naar kolonialisme en lijkt het me eerder ondenkbaar”, aldus Henk van der Liet, professor Scandinavische studies aan de universiteit van Amsterdam.

In vergelijking met vroeger zijn de prijzen ook fors verhoogd. De zakenkrant The Financial Times rekende uit dat Groenland minstens 1.000 miljard dollar waard is.