Vlaming leest ietsje minder boeken

De Vlaamse boekenmarkt heeft standgehouden in de eerste helft van 2019. Dat besluit Boek.be, het competentiecentrum van het Vlaamse boekenvak, op basis van de afzet- en omzetcijfers. Er werden in de eerste zes maanden van dit jaar 5,77 miljoen boeken verkocht, een daling met 4,8 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2018. De omzet steeg dan weer licht, met 1 procent, tot 81,1 miljoen euro. Vooral fictie (een omzetstijging van 4,1 procent) en non-fictie informatief (zowel stijging in verkoop als omzet) deden het goed, terwijl strips, kinderboeken en non-fictie vrije tijd licht daalden. “De boekenmarkt houdt dus stand, al baart de toenemende online verkoop wel wat zorgen”, zegt algemeen directeur van de Groep Algemene Uitgevers en bestuurder bij boek.be Vé Bobelyn. “Maar het is de consument die beslist, en de taak van de boekhandelaar om hen zo goed mogelijk te bedienen.”

Meest verkochte boeken:

- ‘Kruistocht in spijkerbroek’, Thea Beckman

- ‘De Bourgondiërs’, Bart Van Loo

- ‘De Kiekeboes: Niet van gisteren’, Merho

Verkochten ook goed: ‘De zeven zussen’ van Lucinda Riley, ‘Een handvol geluk’ van Santa Montefiore en het kookboek ‘Simpel’ van Yotam Ottolenghi. (wer)