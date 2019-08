Nutella-koning pompt 134 miljoen in Belgische holding

Giovanni Ferrero, de rijkste Italiaan en eigenaar van topmerken als Nutella, Kinder Surprise, Ferrero Rocher, Mon Chéri en Tic Tac, heeft zopas het kapitaal van zijn Belgische holding CTH Invest met 134 miljoen euro opgetrokken tot 1,26 miljard euro.

Volgens website DeRijksteBelgen.be. werkt de 54-jarige Italiaan, van wie het vermogen geschat wordt op zo’n 24 miljard euro, met zijn persoonlijk overnamevehikel CTH Invest aan een nieuwe wereldspeler in koekjes en snoepgoed. Die Belgische holding kocht eerder dit jaar het Deense Kelsen, dat onder meer de boterkoekjes van Royal Dansk produceert, en is ook al eigenaar van het van oorsprong Belgische Delacre, bekend van de koekendozen met de koninklijke beeltenis.

Giovanni Ferrero staat sinds het overlijden van zijn vader Michele in 2015 aan het hoofd van de Italiaanse voedingsgroep die een omzet van ruim 10 miljard euro draait. De ‘halve’ Belg – hij woont in Sint-Genesius-Rode en liep school in Brussel – was eigenlijk niet voorbestemd om het familiebedrijf te leiden. Die rol was weggelegd voor zijn oudere broer Pietro, maar die verongelukte in 2011. (krs)