25,7 miljoen passagiers voor Brussels Airport

De luchthaven van Zaventem kreeg vorig jaar 25,7 miljoen passagiers over de vloer. Daarvan vlogen er ruim 4,1 miljoen van of naar Spanje. Daarmee is Spanje (waartoe ook de Canarische Eilanden behoren) veruit het populairste land vanuit Zaventem, gevolgd door Italië (ruim 1,9 miljoen reizigers) en Duitsland (1,8 miljoen).

Dat alles blijkt uit de publicatie BRUtrends, een jaarlijks overzicht van de belangrijkste cijfers en trends van de luchthaven. Die statistieken leren ook dat vier op de tien passagiersvluchten die op Brussels Airport landen of opstijgen, van Brussels Airlines zijn (ruim 81.000 van de 202.658 vluchten in 2018). Ryanair is op basis van het aantal bewegingen nummer twee (13.939 bewegingen, of 6,6 procent), gevolgd door TUIfly (11.918 vluchten, of 5,9 procent). (krs, blg)